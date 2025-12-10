Chi è la moglie di Iginio Massari Maria Damiani | Lei è il comandante

Maria Damiani, moglie di Iginio Massari, è una figura di grande importanza nella vita del celebre pasticcere. Conosciuta fin dall’adolescenza, la coppia si è sposata poco più che ventenne, condividendo un percorso di vita e passione. La loro relazione ha rappresentato un sostegno fondamentale nel successo e nella carriera di Massari, diventando un punto di riferimento nel mondo della pasticceria.

Iginio Massari e la moglie Maria Damiani si sono conosciuti quando erano giovanissimi e sposati poco più che ventenni. La loro storia d’amore sarebbe cominciata infatti qualche anno prima del 1968, quando si sono sposati. Iginio aveva 26 anni mentre Maria, che è del 1950, ne aveva appena diciotto. La loro storia è sembrata però fin da subito molto salda, tanto che i due hanno presto messo al mondo anche due ragazzi, Debora e Nicola, che lavorano nell’azienda di famiglia. A quanto pare i due si sarebbero conosciuti proprio grazie al lavoro. Iginio Massari, infatti, ha lavorato nella pasticceria Camera di Brescia, dove lei faceva la commessa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Iginio Massari, Maria Damiani: “Lei è il comandante”

Matteo Gabbia diventa papà: la moglie Federica Ruggieri annuncia la maternità sui social - facebook.com Vai su Facebook

Iginio Massari: «Ho 82 anni ma dormo 3 ore a notte, mi alzo alle 2.30. Mia moglie odiava la mia voce. Mia figlia? Avevo paura fosse brutta» - Più piacevole il primo incontro con la moglie: «L'ho conosciuta il 31 dicembre del 1964, la prima volta che sono arrivato in Italia. leggo.it scrive