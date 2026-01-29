Manifestazioni Pro Pal a Bologna in arrivo un centinaio di denunce Fra i reati blocco stradale e danneggiamenti

A Bologna, le forze dell’ordine preparano circa cento denunce legate alle manifestazioni pro Pal. La polizia ha identificato persone coinvolte in blocchi stradali, danni a proprietà pubbliche e private, e altri reati come resistenza e lancio di oggetti pericolosi. Le proteste sono iniziate senza autorizzazione e sono state accompagnate da episodi di travisamento. La situazione rimane sotto controllo, ma si prevede un intenso lavoro di indagine per chiarire tutti i fatti.

Bologna, 29 gennaio 2026 – Blocco stradale, danneggiamento, manifestazione non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale, lancio di oggetti pericolosi e travisamento. Sono i reati ipotizzati per i primi denunciati fra i partecipanti a tutte le manifestazioni pro Palestina che si sono svolte a Bologna tra settembre e dicembre 2025. Guerriglia in stazione a Bologna, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti pro Pal Le proteste contro le squadre israeliane. Dopo mesi di indagini condotte dalla Digos, la procura sta notificando in questi giorni più di cento avvisi di elezione di domicilio, passaggio preliminare alla chiusura delle indagini e alle contestazioni formali.

