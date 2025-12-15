Varese maltrattamenti e umiliazioni alla compagna davanti ai figli piccoli | arrestato
Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto al Daspo, è stato arrestato a Varese con l’accusa di aver maltrattato e umiliato la compagna davanti ai figli piccoli. L’intervento delle autorità ha portato alla misura cautelare, evidenziando una situazione di grave violenza domestica.
Varese, 15 dicembre 2025 La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un cittadino italiano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e sottoposto alla misura del Daspo, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente. Violenza domestica. L’intervento è scaturito da un’articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Varese, che ha portato alla luce una situazione di grave e prolungata violenza domestica. Le indagini hanno ricostruito un quadro fatto di comportamenti vessatori, intimidazioni e continue prevaricazioni, che si sarebbero consumate tra le mura di casa e, fatto ancor più allarmante, alla presenza dei due figli minori della coppia, di 9 e 11 anni. Ilgiorno.it
