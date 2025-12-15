Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto al Daspo, è stato arrestato a Varese con l’accusa di aver maltrattato e umiliato la compagna davanti ai figli piccoli. L’intervento delle autorità ha portato alla misura cautelare, evidenziando una situazione di grave violenza domestica.

© Ilgiorno.it - Varese, maltrattamenti e umiliazioni alla compagna davanti ai figli piccoli: arrestato

Varese, 15 dicembre 2025 La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un cittadino italiano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e sottoposto alla misura del Daspo, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna convivente. Violenza domestica. L’intervento è scaturito da un’articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Varese, che ha portato alla luce una situazione di grave e prolungata violenza domestica. Le indagini hanno ricostruito un quadro fatto di comportamenti vessatori, intimidazioni e continue prevaricazioni, che si sarebbero consumate tra le mura di casa e, fatto ancor più allarmante, alla presenza dei due figli minori della coppia, di 9 e 11 anni. Ilgiorno.it

Crotone, maltrattamenti su bambini in classe: sospesa una maestra

Minacce di morte e di tortura alla compagna: la polizia di Varese arresta un 37enne - L'uomo, cittadino italiano, è stato raggiunto dalla misura cautelare della custodia in carcere eseguita dalla Squadra Mobile: è accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente, messi ... varesenoi.it