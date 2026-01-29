Maltempo sulla fascia jonica di Messina | domani la visita del ministro Salvini I soldi del Ponte? Sono un investimento

Domani il ministro Salvini arriverà nella fascia jonica di Messina, colpita dal maltempo. La visita si svolge in un momento difficile per le comunità locali, che affrontano danni e problemi di ricostruzione. Salvini porterà con sé parole di sostegno e, forse, qualche novità sui fondi per il Ponte. Il ministro definisce gli investimenti come una risposta alle esigenze della zona, ma la gente aspetta fatti concreti.

È atteso per domani, venerdì 30 gennaio, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nelle zone della costa jonica devastate dal maltempo. Dopo l’atterraggio in elicottero previsto a Roccalumera, il vicepremier farà tappa a Furci Siculo per verificare personalmente i danni causati dal recente ciclone Harry al lungomare e alle strutture locali. Al centro della visita, il confronto con il sindaco Matteo Francilia (Lega) sui fondi necessari per la ricostruzione. Prevista anche una tappa a Letojanni. I soldi Ponte? "No, sono un investimento" «No, no perchè sono fondi per investimenti. Abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia e cosa facciamo, li blocchiamo?». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Domani mattina il ministro Matteo Salvini arriverà nella zona della costa jonica di Messina, colpita dal maltempo.

In seguito alle recenti calamità atmosferiche che hanno colpito il Sud Italia, il Partito Democratico chiede un intervento deciso del governo.

Argomenti discussi: Maltempo, allerta rossa e arancione in Sicilia. Atteso il picco nella fascia Jonica: scuole chiuse, 190 evacuati; VIDEO| Maltempo nel Reggino, venti tempestosi e mareggiate colpiscono la fascia ionica; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo in Sicilia, strade lungomare off-limits lungo la fascia jonica.

