Firenze | frana a Pian del Mugnone Fiesole traffico deviato Disagi anche a San Domenico alle Cure e nel viale Volta

A causa di una frana in località Pian del Mugnone a Fiesole, la strada Faentina è stata chiusa in entrambe le direzioni, causando disagi nel traffico tra Fiesole e Firenze. La situazione interessa anche le zone di San Domenico, alle Cure e nel viale Volta, con deviazioni e rallentamenti. Si raccomanda di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla viabilità.

Disagi al traffico tra Fiesole e Firenze per la chiusura della Faentina in entrambe le direzioni a causa di una frana, con il distaccamento di un masso, in località Pian del Mugnone, nel territorio fiesolano. Sul posto la polizia municipale di Fiesole sta deviando il traffico all'altezza del ponte alla Badia, in direzione San Domenico, e a Pian di San Bartolo

