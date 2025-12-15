Si ribalta col kayak salvato dall’intervento della Guardia Costiera di Terracina

Un incidente si è verificato al largo di Capo Circeo, dove un kayak si è ribaltato sotto il faro. Fortunatamente, un naufrago è stato prontamente soccorso dalla Guardia Costiera di Terracina, che ha intervenuto tempestivamente per garantire la sua sicurezza. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi e sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza in mare.

© Dayitalianews.com - Si ribalta col kayak, salvato dall’intervento della Guardia Costiera di Terracina ABBONATI A DAYITALIANEWS Kayak si ribalta sotto il faro di Capo Circeo: naufrago salvato dalla Guardia Costiera. Momenti di grande tensione nel primo pomeriggio di domenica 14 dicembre, quando la Sala Operativa della Guardia Costiera di Terracina è stata allertata, intorno alle 14.20, per la presenza in mare di un uomo in difficoltà, aggrappato a un kayak rovesciato a circa 200 metri dalla costa a picco sotto il faro di Capo Circeo. La segnalazione è arrivata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia e dalla Stazione dei Carabinieri di San Felice Circeo, che hanno informato immediatamente il personale marittimo competente sulla zona. Dayitalianews.com Uomo si ribalta in kayak a causa dell’acqua troppo fredda e il video del suo tentativo di salvarsi diventa virale - Un video pubblicato sull’account TikTok @markkearneykayak mostra un incidente durante un’uscita in kayak. ilfattoquotidiano.it Auto ribaltata nell'acqua sulla sp231 da Terlizzi verso Bitonto. A rischio daffkuaars jind allacqw Prestate attenzione. - facebook.com facebook