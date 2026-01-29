Macché infortuni il Napoli è fatto a pezzi all'estero | Non hanno la qualità per la Champions
Il Napoli viene sconfitto pesantemente all’estero e viene eliminato dalla Champions League. L’ex calciatore americano Mike Grella critica duramente la squadra, dicendo che non ha la qualità necessaria per competere a quei livelli. Secondo lui, ci sono problemi evidenti che vanno affrontati subito. La delusione tra i tifosi è grande, e ora si guarda già alla prossima stagione per migliorare.
L'ex nazionale americano Mike Grella impietoso nell'analizzare punto per punto i problemi del Napoli eliminato dalla Champions: "Questa è la verita, se si capisce di calcio".🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: Infortuni Napoli, Canonico: Lukaku? Totalmente recuperato, Anguissa si è bloccato con la schiena; Di Fusco: Così non tiri mai, va alzato McTominay! Infortuni? Macché sfortuna...; L'Inter vince 6-2, Bellinazzo: Campionato finito e falsato da infortuni Napoli; Napoli, gli infortuni non danno tregua: tegola Milinkovic-Savic.
Di Fusco: Così non tiri mai, va alzato McTominay! Infortuni? Macché sfortuna...Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso di Cronache Azzurre sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto ... tuttonapoli.net
L'editoriale di Forgione: Playoff Champions sono il minimo! Infortuni? Macché sfortuna...Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di Napoli Talk sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che ... tuttonapoli.net
Di Fusco: "Così non tiri mai, va alzato McTominay! Infortuni Macché sfortuna..." x.com
