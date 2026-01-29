Macché infortuni il Napoli è fatto a pezzi all'estero | Non hanno la qualità per la Champions

Il Napoli viene sconfitto pesantemente all’estero e viene eliminato dalla Champions League. L’ex calciatore americano Mike Grella critica duramente la squadra, dicendo che non ha la qualità necessaria per competere a quei livelli. Secondo lui, ci sono problemi evidenti che vanno affrontati subito. La delusione tra i tifosi è grande, e ora si guarda già alla prossima stagione per migliorare.

