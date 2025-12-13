Muore a due anni durante il riposino all'asilo nido | Abbiamo fatto di tutto per salvarla il nostro cuore è a pezzi

Una tragedia scuote Tivoli: una bambina di soli due anni muore improvvisamente durante il riposino all'asilo nido. La dirigente della struttura esprime il dolore e la disperazione per un evento che ha lasciato sgomenta tutta la comunità. Nonostante gli sforzi fatti per salvarla, nulla è stato possibile.

"Abbiamo fatto tutto il possibile per salvare la piccola, ma non è servito", le parole della dirigente dell'asilo nido di Tivoli in cui si trovava la bimba morta a due anni. Fanpage.it Tivoli, dramma in un asilo: muore una bimba di due anni, la Procura indaga - Bimba morta in un asilo a Tivoli: non si è svegliata dal riposino pomeridiano, soccorsi inutili. notizie.it

Bimba di due anni muore in un asilo vicino Roma durante il riposino, disposta l’autopsia - Una bambina di due anni è morta dopo un malore in un asilo nido di Tivoli, in provincia di Roma, durante il riposino pomeridiano ... fanpage.it

