Lunghi applausi per Cristiana Capotondi | la memoria si fa emozione con La vittoria è la balia dei vinti

Mercoledì sera a Riccione, l’attrice Cristiana Capotondi ha portato in scena uno spettacolo che ha emozionato il pubblico. Applausi lunghi e sinceri per il suo racconto, che ha toccato le corde più profonde dell’anima e ha trasformato la memoria in un momento di grande coinvolgimento.

Un racconto intenso, delicato e profondamente umano ha incantato mercoledì sera (28 gennaio) il pubblico di Riccione. In una sala Granturismo gremita, Cristiana Capotondi ha dato voce e anima a "La vittoria è la balia dei vinti", l'opera di Marco Bonini scelta per celebrare il Giorno della.

