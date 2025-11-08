Veneto Luca Zaia e la campagna elettorale social con il leoncino creato dall’AI – Il video

È partita oggi la campagna elettorale del governatore uscente della regione veneta Luca Zaia, che per sponsorizzare il suo sostegno e la sua corsa (come capolista in tutte le province) al candidato presidente Alberto Stefani ha pensato a un singolare spot per lo slogan “Dopo Zaia scrivi Zaia”. A guidare il racconto sarà Leoncino, mascotte creata con l’intelligenza artificiale, che accompagnerà Zaia in sette puntate, una per ogni provincia del Veneto. La prima, uscita oggi, è su Venezia. «Una mia idea». «È un viaggio fatto di emozioni, bellezza, identità – ha dichiarato Zaia all’AdnKronos – Questa storia non finisce qui, c’è ancora tanto da fare, da difendere, da costruire insieme, passo dopo passo, provincia dopo provincia». 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Luca Prando candidato di Fratelli d’Italia alle #elezioniregionali2025 #veneto: “I cittadini non devono sentirsi soli. Basta #paura, più risorse e tecnologia per le forze dell’ordine e più #sicurezza nei #piccolicomuni" - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente del Veneto Luca #Zaia ha decretato tre giorni di #lutto #regionale per la morte dei tre #carabinieri nell’esplosione di Castel D’Azzano (Verona). Un’ulteriore giornata di lutto è prevista nella data in cui si svolgeranno i funerali dei militari. Zaia ha - X Vai su X

Veneto, Zaia lancia la campagna come capolista: il video a Venezia realizzato tutto con l'IA - “Ho solo una soluzione per diventare un problema reale: mi candido capolista in tutte le province". Scrive msn.com

Veneto, Luca Zaia e la campagna elettorale social con il leoncino creato dall’AI – Il video - «Questo è un nuovo modo di fare comunicazione, è una mia idea che ho portato avanti, un altro modo di gettare il cuore oltre l'ostacolo», ha dichiarato il governatore uscente ... Scrive msn.com

Veneto, Zaia lancia la sua campagna elettorale social con un leoncino creato dall’AI - Racconto in sette puntate, una per ogni provincia del Veneto. Come scrive padovanews.it