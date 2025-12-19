Maresca al Chelsea non è amato neanche dai tifosi Per qualcuno è arrogante ma è solo consapevole del suo valore
Enzo Maresca al Chelsea sta suscitando opinioni contrastanti tra i tifosi. Alcuni lo percepiscono come arrogante, ma in realtà dimostra una sicurezza che deriva dalla consapevolezza delle proprie capacità. La sua ambizione è alta: aspira a diventare un’icona come Shankly, Revie, Clough o Ferguson, e mira a seguire le orme di grandi allenatori come Pep Guardiola. Un percorso ambizioso, che potrebbe cambiare il volto del club.
Enzo Maresca vuole essere Bill Shankly, Don Revie, Brian Clough, Sir Alex Ferguson. Vuole essere Pep Guardiola. Ma questo – scrive Jamie Carragher sul Telegraph – “non è più quel tempo. Siamo nell’era del proprietario. Anche se questo non impedisce ad alcuni allenatori attuali di aspettarsi lo stesso tipo di trattamento, ed è questo che mi porta a Enzo Maresca. È curioso che lo sentiamo accostato al Manchester City la prossima estate, anche con Guardiola ancora in carica e la corsa al titolo in piena espansione. Noto con interesse che Maresca ha recentemente cambiato il suo allenatore in Jorge Mendes. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
