Ludmilla Radchenko il gossip con un altro volto della tv dopo l’addio a Matteo Viviani

Negli ultimi mesi, attorno alla vita sentimentale del volto di Canale 5 sembra essersi acceso nuovamente il riflettore del gossip. Da quando infatti ha chiuso definitivamente la lunga relazione i mormorii non si sono mai del tutto placati: tra ex gieffine, tentatrici di Temptation Island e volti legati al mondo televisivo, più volte il suo nome è stato associato a presunti flirt, spesso smentiti o sfumati nel giro di pochi giorni. Un personaggio rimasto al centro dell’attenzione, anche per la sua attività da dj che negli ultimi anni lo ha riportato spesso sulla scena mediatica. Eppure, nelle scorse ore, quel brusio di segnalazioni che accompagna regolarmente la sua vita privata si è trasformato in qualcosa di più concreto, almeno stando ai beninformati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

