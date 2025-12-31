Novaluna, associazione culturale di Monza fondata nel 1995, celebra i suoi trent’anni di attività. Nel corso degli anni, ha promosso e organizzato numerosi eventi pubblici dedicati a temi di attualità politico-culturale. Per festeggiare questo importante traguardo, propone un concerto con Adriano Sangineto, sottolineando il suo impegno nel dialogo e nella proposta culturale della comunità.

Novaluna compie 30 anni e li festeggia con un concerto con Adriano Sangineto. L’associazione culturale monzese nata nel 1995 progetta, organizza e propone iniziative pubbliche su temi di attualità politico-culturale. La prima presidente fu Annalisa Bemporad, storica bibliotecaria e poi assessora alla Cultura nella Giunta Faglia (2002-2007), e con lei fra i soci fondatori Alfredo Viganò (già assessore all’Urbanistica). "Io entrai in Novaluna come utente, su proposta di Alfredo Viganò – ricorda Cristina Sello, attuale presidente – Da milanese trasferita a Monza, fui attratta dalle tematiche trattate, soprattutto Villa Reale e Parco, dal livello culturale dei soci e degli ospiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Novaluna, trent'anni e non sentirli. La scommessa vinta sul Festival

