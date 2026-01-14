La controrivoluzione iraniana e i valori naturali dell’Occidente Il commento di Ippolito

Le recenti proteste in Iran, animate dal motto “Donna, Vita, Libertà”, segnano un punto di svolta nel contesto nazionale. Questo movimento riflette una richiesta di cambiamento e di rispetto dei valori fondamentali, suscitando attenzione anche a livello internazionale. In questo commento, Ippolito analizza le implicazioni di questa mobilitazione e il suo significato nel quadro dei principi occidentali e dei valori naturali.

Le proteste che infiammano l'Iran, incarnate dal potente slogan "Donna, Vita, Libertà", rappresentano un momento cruciale nella storia contemporanea del Paese. Questa non è solo una moderna rivendicazione di diritti civili, ma una vera e propria controrivoluzione: una sfida popolare profonda volta a rovesciare l'ordine politico e sociale istituito dalla Rivoluzione del 1979. In questa luce, la lotta può essere interpretata come la manifestazione di un principio classico del pensiero politico occidentale: la ricerca di una "politica naturale". Questa politica, come delineata dai maestri del pensiero classico e medievale, è l'impulso innato di un popolo verso un'organizzazione sociale che garantisca il bene comune e la piena realizzazione della persona.

