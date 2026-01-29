LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 85-79 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | importante successo dei meneghini contro i serbi

Dopo una partita combattuta, l’Olimpia Milano batte il Partizan Belgrado 85-79 nella Eurolega di basket. I meneghini conquistano un risultato importante contro una delle squadre più forti, portando a casa due punti fondamentali. La gara si è giocata fino all’ultimo quarto, ma Milano è riuscita a mantenere il vantaggio e a chiudere in modo positivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! I milanesi sono stati bravi a reggere tutti i tentativi di rimonta degli avversari, prima di prendere il gap sufficiente per chiudere il match. Nel prossimo turno, l’Olimpia ospiterà il Baskonia. Si tratta del dodicesimo successo nel torneo. Top scorer Zach Leday con 20 punti. Fondamentale Josh Nebo in entrambe le metà campo. L’Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega. Finisce 85-79 contro il Partizan Belgrado. Questa vittoria può essere una svolta per i meneghini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 85-79, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: importante successo dei meneghini contro i serbi Approfondimenti su Olimpia Milano LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 57-52, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini ancora avanti, i serbi non mollano In una partita combattuta, l’Olimpia Milano tiene il passo contro il Partizan Belgrado. LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 79-73, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: meneghini ancora avanti, ultimi 2? L’Olimpia Milano batte il Partizan Belgrado 79-73 in una partita combattuta. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpia Milano Argomenti discussi: Olimpia Milano-Partizan oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Olimpia Milano - KK Partizan - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 29/01/2026; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; Milano-Partizan live: streaming gratis e diretta TV del match di Eurolega. LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 85-79, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: importante successo dei meneghini contro i serbiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega. Finisce 85-79 contro il Partizan Belgrado. Questa vittoria può ... oasport.it Olimpia Milano vs Partizan Belgrado: diretta 4Q 85-79 15'' timeout4Q: infrazione di 24' per il Partizan in avvio di ultimo quarto, sbaglia la tripla Flaccadori non sbaglia Payne da tre e anche segna anche il libero aggiuntivo per 69-61 ... pianetabasket.com Olimpia Milano - facebook.com facebook Olimpia-Partizan: accesso consentito solo ai residenti in Italia La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver ricevuto dalla Prefettura di Milano ordinanza che consente la vendita dei biglietti e l’accesso alla partita Olimpia Milano-Partizan Belgrado pre x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.