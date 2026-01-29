LIVE Italia-Ungheria 2-2 Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA | Calderolli ristabilisce la parità

Questa sera gli Europei di calcio a 5 2026 si sono chiusi con un pareggio 2-2 tra Italia e Ungheria. La partita è stata combattuta fino all’ultimo secondo: Calderolli ha segnato il gol che ha riportato in parità l’Italia. Al minuto 0.07, l’arbitro ha fischiato un fallo di Merlim su Rafinha, lasciando il magiaro a terra. La gara è stata intensa e piena di emozioni, con le squadre che si sono date battaglia fino al fischio finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.07,7 Fallo di Merlim su Rafinha con il magiaro che rimane a terra. L'azzurro ha commesso fallo poco prima di recuperare il pallone, rendendo vano il gol dal centrocampo dell'Italia Non c'è il rigore. Challenge chiamato dall'Ungheria per un possibile rigore con Rafinha che è inciampato su Bellobuono dopo la parata dell'azzurro sul tiro di Pal. Mossa della disperazione per i magiari. 0.20 BELLOBUONOOO!! Il portiere azzurro para sul tiro dalla media distanza di Pal. 0.25 Portiere di movimento per l'Ungheria. 0.38 Time out Ungheria. 0.38 Largo il tiro di Merlim.

