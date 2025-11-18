Pordenone bus con a bordo 20 studenti si scontra con auto e finisce in un fosso | due feriti gravi portati in ospedale in elisoccorso - VIDEO
L’autista del bus ha riportato solo contusioni lievi e, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso. Più critiche, invece, le condizioni di uno degli studenti e della donna alla guida dell’auto coinvolta, entrambi trasferiti in elicottero all’ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
