Asl Caserta lancia ' InDipendenza' | un camper itinerante per la prevenzione delle dipendenze

Casertanews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il 29 novembre a Santa Maria Capua Vetere, presso la Villa Comunale, il progetto “inDIPENDENZA”, la nuova campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento Dipendenze dell’ASL Caserta, diretto dalla Dr.ssa Lilia Nuzzolo, nell’ambito del Programma PP04 – Dipendenze, inserito nel Piano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Prevenzione gratuita nell’area mercato, sabato arriva il camper della salute dell’Asl - , presso la Villa Comunale, il Progetto “inDIPENDENZA”, la nuova campagna di Prevenzione Setting- Segnala casertafocus.net

SUBAPPALTO DA 2 MILIONI dell’Asl Caserta alla società dell’imprenditore indagato nel giro di affidamenti e favori nella sanità - MARCIANISE – Nei giorni scorsi, l’ASL di Caserta ha autorizzato un doppio subappalto per la realizzazione di due importanti strutture del PNRR nel comune di Marcianise, entrambe affidate alla ditta ... Da casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Asl Caserta Lancia Indipendenza