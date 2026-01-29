L’Iran ha annunciato di aver sviluppato nuovi sistemi di difesa e droni, che potrebbero mettere in difficoltà le forze statunitensi nella regione. Dopo la guerra di giugno, il paese non si ferma e continua a potenziare le proprie capacità militari, cercando di sorprendere eventuali attacchi. Intanto, negli Stati Uniti, Trump insiste nel voler far cadere il regime iraniano, convinto che questa volta sarà più facile rispetto alla precedente operazione con Israele.

Roma, 29 gennaio 2026 - Trump vuole far cadere il regime iraniano, e probabilmente pensa che sarà una 'passeggiata' come l’ultima volta, quando a giugno con l'aiuto di Israele colpirono i siti nucleari degli Ayatollah. Ma si sbaglia, secondo il Wall Street Journal, questa volta i Guardiani della Rivoluzione potrebbero fare più 'male' del previsto alle forze yankees. Usa inviano i Patriot per difendere le basi nella regione. Gli Stati Uniti in zona hanno da 30.000 a 40.000 truppe, di stanza in otto o nove strutture nella regione, tutte a portata di missili e droni iraniani, quindi il Pentagono sta trasferendo altri sistemi antimissile Patriot e Thaad in tutta la regione per difendere le basi militari in caso di reazione di Teheran a un attacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “L’Iran non è rimasta ferma alla guerra di giugno, nuovi sistemi difensivi e droni potrebbero sorprendere le forze Usa”

Approfondimenti su Iran USA

La tensione tra Stati Uniti e Iran sale di nuovo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Iran USA

Argomenti discussi: Perché il regime in Iran è così duro a cadere; Iran: le opzioni del regime; Le notizie di mercoledì 28 gennaio sulla situazione in Iran; Proteste in Iran.

L’Iran non è rimasta ferma alla guerra di giugno, nuovi sistemi difensivi e droni potrebbero sorprendere le forze UsaRoma, 29 gennaio 2026 - Trump vuole far cadere il regime iraniano, e probabilmente pensa che sarà una 'passeggiata' come l’ultima volta, quando a giugno con l'aiuto di Israele colpirono i siti ... quotidiano.net

Iran, Trump pronto alla guerra: arriva la nave lanciamissili D Black, opzioni di attacco ampliate . Ecco cosa può succedereIl presidente Donald Trump sta valutando la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran dopo che le discussioni preliminari tra Washington ... msn.com

NUOVE USCITE J-POP E STAR COMICS Disponibili da Tatami Comics! J-POP MANGA JAADUGAR – A WITCH IN MONGOLIA XIII secolo. Rimasta sola al mondo, la giovane schiava Sitara viene condotta nella città di Tus, nell’Iran orientale facebook

Se cade l'Iran, gli houthi rischiano di indebolirsi, ma hanno gli anticorpi per sopravvivere. Su @ilfoglio_it un'analisi con @BashaReport e @A_ALGABARNI su cosa sta succedendo agli ultimi alleati rimasti ai pasdaran dopo le proteste a Teheran x.com