L’impotenza che precede la tragedia

La scorsa settimana avevamo parlato di come le vittime di violenza si sentano spesso impotenti di fronte ai loro aggressori. Ora, un nuovo caso riaccende il dibattito: un molestatore è ancora libero, nonostante le accuse, perché beneficia dello status di richiedente asilo. La vicenda mette in luce le difficoltà del sistema nel tutelare chi subisce violenza e la sensazione di frustrazione che cresce tra chi si sente abbandonato.

