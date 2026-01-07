Crans-Montana ci interroga come società che fatica ancora a parlare di impotenza e finitezza
Crans-Montana, nota rinomata località alpina, rappresenta per molti un simbolo di bellezza e tranquillità. Tuttavia, recenti eventi hanno portato alla luce una realtà più complessa, fatta di fragilità e vulnerabilità collettiva. Questa regione ci invita a riflettere su come, anche in contesti di apparente stabilità, la finitezza e l’impotenza possano emergere, sollevando interrogativi sulla nostra capacità di affrontare l’imprevedibile.
Crans-Montana non è solo una località alpina legata all’idea di bellezza e vacanza. Per molti, oggi, è anche il nome di una tragedia improvvisa e collettiva. Una frattura che arriva senza preavviso e che incrina, in un attimo, le nostre narrazioni rassicuranti sulla sicurezza, sul controllo, sulla prevedibilità della vita. Partire da Crans-Montana significa partire da un evento che non consente scorciatoie emotive. Qui la morte non è il risultato di un percorso di malattia, non è una fine accompagnata, non è qualcosa per cui ci si possa preparare. È un’irruzione violenta del limite. Arriva tutta insieme, travolgendo e lasciando chi resta senza parole, senza appigli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
