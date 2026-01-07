Crans-Montana ci interroga come società che fatica ancora a parlare di impotenza e finitezza

Crans-Montana, nota rinomata località alpina, rappresenta per molti un simbolo di bellezza e tranquillità. Tuttavia, recenti eventi hanno portato alla luce una realtà più complessa, fatta di fragilità e vulnerabilità collettiva. Questa regione ci invita a riflettere su come, anche in contesti di apparente stabilità, la finitezza e l’impotenza possano emergere, sollevando interrogativi sulla nostra capacità di affrontare l’imprevedibile.

Crans-Montana, polemiche su mancati controlli a locale, parlano i gestori - Non venivano effettuati controlli nel locale Le Constellation dal 2020. msn.com

Tragedia di Crans-Montana: chi sono i due proprietari del bar Le Constellation - Jacques e Jessica Moretti sono i due proprietari del bar Le Constellation dove è avvenuta la strage di Crans- notizie.it

Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cassa in braccio la notte del rogo x.com

la Repubblica. . Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #f - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.