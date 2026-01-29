lezioni di guida abusiva denunciata

Un uomo di Belgioioso, in provincia di Pavia, è stato denunciato per aver organizzato lezioni di guida abusive. Reclutava i clienti attraverso il passaparola e pubblicizzava i suoi servizi anche su un gruppo WhatsApp con circa 380 iscritti. La questura ha scoperto l’attività e ora sta indagando sui rischi a cui esponeva gli automobilisti.

BELGIOIOSO (Pavia) Reclutava i clienti col passaparola, ma anche pubblicizzando i propri servizi su un gruppo WhatsApp con circa 380 iscritti. Con tanto di tariffario, che variava da 40 a 50 euro per ogni ora di guida, da pagare in contanti o anche con rifornimenti di carburante. Ma è risultata priva dell’autorizzazione all’esercizio della professione di istruttore di scuola guida. La donna, quarantenne residente nel Lodigiano, è stata denunciata e sanzionata per violazioni a più articoli del codice della strada per un totale di circa 11mila euro. L’hanno scoperta i carabinieri della stazione di Belgioioso, della Compagnia di Pavia, al termine di una breve indagine scattata dopo un controllo stradale di routine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La polizia ha smantellato una truffa legata a un’istruttrice abusiva di guida.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

