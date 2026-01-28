Dava lezioni di guida ai neopatentati da abusiva e si faceva pagare 50 euro l’ora | quarantenne lodigiana nei guai

La polizia ha smantellato una truffa legata a un’istruttrice abusiva di guida. Una donna di 40 anni di Lodigiano si faceva pagare 50 euro all’ora per insegnare a guidare ai neopatentati, anche se non aveva nessuna autorizzazione ufficiale. La donna si incontrava con i giovani a Belgioioso, ma non era nessuna insegnante autorizzata. Ora rischia di finire nei guai per aver esercitato illegalmente la professione.

Belgioioso (Pavia), 28 gennaio 2026 – Si faceva pagare per accompagnare in auto giovani con il foglio rosa, senza avere però alcuna autorizzazione a poter esercitare la professione di istruttore di scuola guida. Una donna, 40enne residente nel Lodigiano, è stata denunciata, in stato di libertà, per esercizio abusivo di professione. E pesantemente sanzionata, con un verbale per violazione di alcuni articoli del codice della strada, per un totale di circa undicimila euro. Pizzicate al volante . La vicenda, resa nota dai carabinieri oggi, mercoledì 28 gennaio, è emersa per un casuale controllo stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dava lezioni di guida ai neopatentati da abusiva e si faceva pagare 50 euro l’ora: quarantenne lodigiana nei guai Approfondimenti su Belgioioso Pavia Si faceva pagare 200 euro a visita, ma non era davvero medico: condannato finto dottore insieme ai collaboratori Un uomo di 53 anni, che si spacciava per medico, è stato condannato a Firenze per esercizio abusivo della professione. Caccia passeggero senza biglietto, deve pagare 15 mila euro: «Nessun sostegno da chi dava solidarietà» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Belgioioso Pavia Argomenti discussi: Alunno vittima di bullismo, scuola condannata: I docenti mi dicevano di smetterla o avrebbero punito me. Il pilota che ha dato lezioni di guida a Verstappen al Nurburgring: Per fortuna avevo più CV di luiMax Verstappen ha ottenuto il Permit A al Nurburgring. L’istruttore Andreas Gulden racconta l’esperienza con il quattro volte campione del mondo di Formula 1: Per fortuna avevo un’auto con più ... fanpage.it Dà lezioni senza autorizzazione, 12mila euro di multa a istruttrice abusiva e nota autoscuolaPrato, 4 luglio 2024 – Dava lezioni di guida sull’auto di una nota autoscuola di Prato, ma senza avere l’autorizzazione per farlo. L’istruttrice stava preparando per l’esame di guida un allievo ... lanazione.it Caro Maestro, nel giorno dei Suoi 90 anni, il mio pensiero torna a quel 2002 a Busseto: io giovane allievo dell’accademia Carlo Bergonzi e Lei , l’inarrivabile Baritono che dava voce al primo Germont che ascoltavo dal vivo. Tutti i pomeriggi finivo le lezioni con - facebook.com facebook

