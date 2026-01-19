Roma Convegno Internazionale ANNO JUBILAEI – Storia e cultura di un evento religioso in età moderna dal 21 al 23 Gennaio

Roma ospita dal 21 al 23 gennaio il Convegno Internazionale “ANNO JUBILAEI – Storia e cultura di un evento religioso in età moderna”. Organizzato dal Centro Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma, l’evento riunisce studiosi e ricercatori per approfondire le implicazioni storiche e culturali di questo importante anniversario. L’iniziativa offre un’occasione per analizzare l’evoluzione di un evento che ha segnato la città e la spiritualità moderna.

