Roma Convegno Internazionale ANNO JUBILAEI – Storia e cultura di un evento religioso in età moderna dal 21 al 23 Gennaio

Da cronachecittadine.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma ospita dal 21 al 23 gennaio il Convegno Internazionale “ANNO JUBILAEI – Storia e cultura di un evento religioso in età moderna”. Organizzato dal Centro Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma, l’evento riunisce studiosi e ricercatori per approfondire le implicazioni storiche e culturali di questo importante anniversario. L’iniziativa offre un’occasione per analizzare l’evoluzione di un evento che ha segnato la città e la spiritualità moderna.

Cronache Cittadine ROMA (Luciana Vinci) – Il Centro Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma invita a partecipare al Convegno Internazionale “ANNO L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

roma convegno internazionale anno jubilaei 8211 storia e cultura di un evento religioso in et224 moderna dal 21 al 23 gennaio

© Cronachecittadine.it - Roma. Convegno Internazionale “ANNO JUBILAEI – Storia e cultura di un evento religioso in età moderna” dal 21 al 23 Gennaio

Raccontiamo la storia di Terlizzi dal rinascimento all'età modernaIl racconto della storia di Terlizzi dal Rinascimento all’età moderna offre uno sguardo sulle trasformazioni che hanno plasmato il nostro territorio.

Leggi anche: Roma. “Il Romanesco dal secondo Novecento a oggi” (Mario Dell’Arco / Mauro Marè). Convegno organizzato dal Centro Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Tumori seno. Dal 2000 cresciuti del 27% i casi nelle donne under 50. Domani al Regina Elena di Roma convegno internazionale - Per contrastare questo fenomeno gli esperti suggeriscono di estendere la mammografia alle 45enni e alle over 70. quotidianosanita.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.