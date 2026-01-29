L' ennesima lezione di Mourinho | non è mai finita Basta crederci

Mourinho torna a sorprendere. Questa volta, il suo Benfica ha scritto una notte indimenticabile in Champions League. Dopo essere stato sotto di un gol contro il Real Madrid, il portiere ha segnato un gol decisivo e ha riacceso le speranze della squadra portoghese. In pochi minuti, il Benfica è passato dall'inferno alla gloria, dimostrando ancora una volta che non bisogna mai arrendersi. La partita resterà nei ricordi di Lisbona come una vittoria che ribalta tutto.

E quindi è uscito a riveder le stelle, anche questa volta. Ineffabile Mou. Precipitato all'inferno, lì dove brucia il fuoco del fallimento, sembrava davvero arrivato al capolinea. E invece per Josè Mourinho il treno dei desideri va in una sola direzione. Quella che porta all'epica. Riguardate le immagini della baraonda finale di Benfica-Real Madrid, sì, certo, tutto merito suo, "io, io, io, gliel'ho detto io a Turbin di andare a colpire di testa in area avversaria". Sciamano invincibile, immenso José. Quando c'è da ballare sulla cresta dell'onda è ancora il migliore, anzi lo Special One. Che resta sempre in piedi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ennesima lezione di Mourinho: non è mai finita. Basta crederci

