Lega Giorgetti | Chi vince con Vannacci? Scacchi sono una scienza non un gioco

Giancarlo Giorgetti risponde con una battuta alle tensioni tra la Lega e l’eurodeputato Roberto Vannacci. Il ministro dell’Economia sottolinea che gli scacchi sono una scienza, non un gioco, lasciando intendere che la disputa non è solo politica ma anche di metodo. La frase fa discutere, mentre l’atmosfera tra i leghisti si fa più tesa.

"Chi vince la partita a scacchi con Vannacci? La partita a scacchi è una scienza, non un gioco". Risponde così, con una battuta, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a chi gli chiedeva un commento sulle tensioni tra la Lega e l'eurodeputato Roberto Vannacci. Le dichiarazioni a margine della presentazione alla Camera dei Deputati del volume "Discorsi politici e parlamentari di Roberto Maroni".

