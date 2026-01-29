Lega Giorgetti | Chi vince con Vannacci? Scacchi sono una scienza non un gioco

Giancarlo Giorgetti risponde con una battuta alle tensioni tra la Lega e l’eurodeputato Roberto Vannacci. Il ministro dell’Economia sottolinea che gli scacchi sono una scienza, non un gioco, lasciando intendere che la disputa non è solo politica ma anche di metodo. La frase fa discutere, mentre l’atmosfera tra i leghisti si fa più tesa.

Home > Video > “Chi vince la partita a scacchi con Vannacci? La partita a scacchi è una scienza, non un gioco”. Risponde così, con una battuta, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a chi gli chiedeva un commento sulle tensioni tra la Lega e l’eurodeputato Roberto Vannacci. Le dichiarazioni a margine della presentazione alla Camera dei Deputati del volume “Discorsi politici e parlamentari di Roberto Maroni”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

