Le telecamere della Rai alla scoperta della Fanzinoteca | Un centro di documentazione unico in Italia

Questa mattina le telecamere della Rai sono entrate alla Fanzinoteca d’Italia 0.2. La visita fa parte del programma 'Di là dal fiume e tra gli alberi', che si occupa di mostrare realtà culturali uniche nel nostro Paese. La Fanzinoteca si distingue come un centro di documentazione raro, dedicato ai fanzine e alla cultura indipendente. Gli operatori hanno ripreso gli spazi e le persone che frequentano questo luogo speciale, pronto a raccontare storie e passioni di una scena spesso poco conosciuta.

"Il nostro obiettivo è rendere questo patrimonio accessibile a tutti, specialmente ai giovani che non hanno mai visto una pubblicazione fatta con colla, forbici e fotocopiatrice" Le telecamere della Rai alla scoperta della Fanzinoteca d'Italia 0.2 attraverso il programma 'Di là dal fiume e tra gli alberi', un format d'eccellenza che esplora le realtà culturali e antropologiche più autentiche del Paese. Il programma, condotto da Lucrezia Lo Bianco con la collaborazione di professionisti tecnici e artistici di Rai Cultura, andrà in onda domenica 1 febbraio. L'attenzione della televisione di Stato su questa realtà unica in Italia – che custodisce un raro patrimonio di auto-edizioni fanzinare riconosciuto anche dal ministero della Cultura – è il risultato di un proficuo impegno e valida attività che da 16 anni la città forlivese, oltre a tutta la nazione, ha la possibilità di fruire gratuitamente.

