Le telecamere della Rai si accendono sul presepe forlivese | una vetrina nazionale per l' opera meccanica

Da forlitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le telecamere della Rai si soffermano sul presepe meccanico di Vecchiazzano, offrendo una visibilità nazionale a questa tradizione artigianale. Allestito nella chiesa di San Nicolò, il presepe rappresenta un esempio di abilità tecnica e attenzione ai dettagli, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale locale. Un riconoscimento che testimonia il valore di questa creazione nel contesto delle tradizioni natalizie italiane.

Un Natale di successi e riconoscimenti per il presepe meccanico allestito nella chiesa di San Nicolò a Vecchiazzano. Quest’anno, l’opera ha ottenuto un riconoscimento importante, con la realizzazione di un servizio televisivo, a cura del giornalista Francesco Maltoni, trasmesso martedì sul Tg3. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

le telecamere della rai si accendono sul presepe forlivese una vetrina nazionale per l opera meccanica

© Forlitoday.it - Le telecamere della Rai si accendono sul presepe forlivese: una vetrina nazionale per l'opera meccanica

Leggi anche: Presepe della marineria, si accendono le luci

Leggi anche: Camion vietati in centro Calolzio, si accendono le telecamere per i controlli

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le telecamere del Tg3 si accendono sul presepe forlivese: una vetrina nazionale per l'opera meccanica - Riconoscimento prestigioso per l'allestimento della chiesa di San Nicolò, dove oltre cento motori muovono la scena ispirata alla lunetta di San Mercuriale ... forlitoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.