Le telecamere della Rai si accendono sul presepe forlivese | una vetrina nazionale per l' opera meccanica
Le telecamere della Rai si soffermano sul presepe meccanico di Vecchiazzano, offrendo una visibilità nazionale a questa tradizione artigianale. Allestito nella chiesa di San Nicolò, il presepe rappresenta un esempio di abilità tecnica e attenzione ai dettagli, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale locale. Un riconoscimento che testimonia il valore di questa creazione nel contesto delle tradizioni natalizie italiane.
Un Natale di successi e riconoscimenti per il presepe meccanico allestito nella chiesa di San Nicolò a Vecchiazzano. Quest’anno, l’opera ha ottenuto un riconoscimento importante, con la realizzazione di un servizio televisivo, a cura del giornalista Francesco Maltoni, trasmesso martedì sul Tg3. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
