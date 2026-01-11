Migliora il meteo | parziale ripresa dei collegamenti per Ischia Capri e Procida

A partire da ieri sera, il miglioramento delle condizioni del mare nel golfo di Napoli ha permesso la ripresa dei collegamenti marittimi con Ischia, Capri e Procida. Dopo giorni di difficoltà legate al maltempo, le operazioni sono tornate alla normalità, offrendo nuovamente un collegamento stabile e sicuro tra le isole e la terraferma.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il deciso miglioramento delle condizioni meteo marine nel golfo di Napoli, arrivato a partire dal tardo pomeriggio di ieri, ha consentito oggi di riprendere i collegamenti marittimi per Ischia, Capri e Procida. Dopo che ieri le tre isole partenopee erano rimaste isolate per quasi tutta la giornata, da stamane sono riprese le corse delle navi dai porti di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli; i traghetti, secondo le compagnie, effettueranno tutte le corse programmate per questa domenica. Il mare comunque resta ancora molto mosso, tanto da ostacolare la regolarità dei collegamenti dei mezzi veloci: risultano infatti al momento sospese diverse corse previste degli aliscafi, in arrivo o in partenza da tutte e tre le isole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Migliora il meteo: parziale ripresa dei collegamenti per Ischia, Capri e Procida Leggi anche: Riprendono i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: tornano attivi i traghetti per Ischia, Capri e Procida Leggi anche: Vento forte, saltano i collegamenti per Ischia e Procida La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Migliora il meteo, parziale ripresa dei collegamenti per Ischia, Capri e Procida - Il deciso miglioramento delle condizioni meteo marine nel golfo di Napoli, arrivato a partire dal tardo pomeriggio di ieri, ha consentito oggi di riprendere i collegamenti marittimi per Ischia, Capri ... ansa.it

Meteo, meno freddo ma ancora qualche pioggia: migliora nel weekend - Al Nord cieli nuvolosi su tutte le regioni con residue precipitazioni tra Lombardia e Triveneto, neve sulle Alpi oltre i 1000- tg24.sky.it

TEMPO IN MIGLIORAMENTO E TEMPERATURE IN LIEVE AUMENTO | PREVISIONI METEO 11-12 GENNAIO 2026 Migliorano le condizioni del tempo, ma occhio al vento forte in quota - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.