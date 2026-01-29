Le bevande funzionali ‘oltre l’alcol’ | un nuovo modo di bere e di stare insieme

Le bevande funzionali stanno conquistando sempre più spazio nel panorama delle consumazioni. Sempre più persone cercano alternative all’alcol tradizionale, puntando su prodotti che uniscono gusto e benefici per il corpo. Questa tendenza sta cambiando anche il modo di stare insieme, con nuove occasioni e rituali per condividere un drink senza rinunciare al piacere.

Il mondo delle bevande sta vivendo una trasformazione profonda. Accanto all’alcol tradizionale e alle classiche alternative analcoliche, sta emergendo con forza una nuova categoria: quella delle bevande adiacenti all’alcol. Si tratta di prodotti che non puntano a imitare semplicemente birra, vino o cocktail, ma che propongono un’esperienza diversa, basata su effetti funzionali specifici. Bevande al CBD, formulazioni con nootropi o adattogeni, tè fermentati, botaniche e miscele innovative stanno intercettando un bisogno sempre più diffuso, soprattutto tra i consumatori più giovani. Negli Stati Uniti e in altri mercati leader, Millennials e Gen Z rappresentano oggi la vera forza trainante di questo segmento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

