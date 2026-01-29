Le bevande funzionali ‘oltre l’alcol’ | un nuovo modo di bere e di stare insieme

Le bevande funzionali stanno conquistando sempre più spazio nel panorama delle consumazioni. Sempre più persone cercano alternative all’alcol tradizionale, puntando su prodotti che uniscono gusto e benefici per il corpo. Questa tendenza sta cambiando anche il modo di stare insieme, con nuove occasioni e rituali per condividere un drink senza rinunciare al piacere.

Il mondo delle bevande sta vivendo una trasformazione profonda. Accanto all’alcol tradizionale e alle classiche alternative analcoliche, sta emergendo con forza una nuova categoria: quella delle bevande adiacenti all’alcol. Si tratta di prodotti che non puntano a imitare semplicemente birra, vino o cocktail, ma che propongono un’esperienza diversa, basata su effetti funzionali specifici. Bevande al CBD, formulazioni con nootropi o adattogeni, tè fermentati, botaniche e miscele innovative stanno intercettando un bisogno sempre più diffuso, soprattutto tra i consumatori più giovani. Negli Stati Uniti e in altri mercati leader, Millennials e Gen Z rappresentano oggi la vera forza trainante di questo segmento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Le bevande funzionali ‘oltre l’alcol’: un nuovo modo di bere (e di stare insieme) Approfondimenti su Bevande Funzionali L’Oms chiede ai governi di aumentare le tasse sulle bevande zuccherate e sull’alcol L’Organizzazione mondiale della sanità ha invitato i governi a incrementare le tasse su bevande zuccherate e alcol, evidenziando come la diminuzione dei costi favorisca un aumento dei consumi. Equilibrio, respiro, natura: la via olistica per un nuovo modo di praticare sport e stare bene Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bevande Funzionali Argomenti discussi: I benefici di bere caffè per gli over 45: ecco che cosa ha scoperto uno studio lungo oltre 20 anni; Sidel partecipa alla 52a edizione della Dairy Industry Conference and Exhibition. Pronto per premere “reset” al tuo corpo in sole 24 ore Scopri Dietox Box Diètnatural Un programma detox di 24h con 6 bevande funzionali che ti accompagnano durante tutta la giornata per: purificare l’organismo stimolare il metabolismo ridurre - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.