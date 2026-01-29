Le 10 peggiori partite di Conte in Europa

La partita di ieri tra Chelsea e la squadra di Antonio Conte si è conclusa con una sconfitta pesante, che ha portato all’eliminazione dalla Champions League. È un risultato che conferma un dato curioso: poche volte l’allenatore italiano ha mostrato lo stesso livello di successo in campionato e in Europa. La squadra di Conte ha deluso in questa gara decisiva, facendo salire l’attenzione sui suoi momenti difficili anche in altre partite europee.

La sconfitta di ieri contro il Chelsea, con conseguente eliminazione dalla Champions League ha ribadito un trend piuttosto strano: pochi allenatori hanno un dislivello simile tra il rendimento in campionato e quello nelle coppe di Antonio Conte. Da una parte sei campionati nazionali vinti in carriera, di cui cinque in Italia e uno in Inghilterra; dall'altra percorsi europei costantemente sotto le aspettative, anche con squadre che magari avrebbero potuto fare qualcosa di più. Anche per il Napoli, che arrivava a questa competizione da campione d'Italia, il trentesimo posto su 36 squadre è un risultato indubbiamente fallimentare, anche considerando i numerosi infortuni.

