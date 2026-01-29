L’Australian Open e il modello Disneyland

L’Australian Open si trasforma in un grande evento di intrattenimento, più simile a un parco divertimenti che a un torneo di tennis tradizionale. La “festivalizzazione” domina, portando musica, spettacoli e attrazioni a fianco dei match. Il pubblico si diverte, ma il tennis rischia di perdere parte della sua essenza originale. La manifestazione attira più spettatori, ma restano comunque pochi rispetto alla massa di persone che cerca un’esperienza più che un semplice torneo.

La parola d’ordine è festivalisation. Il tennis resta centrale, ma fino a un certo punto. Perché per quanto sia diventato più popolare che in passato attirerà sempre un numero limitato di persone. Ma se gli costruisci attorno una cornice degna, spazi di qualità, intrattenimento, concerti, cibo e alcool a profusione, allora il discorso cambia. Avevamo già accennato qui alla Disneylandizzazione dei grandi tornei di tennis raccontando lo Us Open, dove questa estate avevano persino lanciato, con scarso successo, un dating show. D’altronde la cosiddetta “entertainment experience” la inventarono proprio gli americani a Las Vegas nel lontano 1989, con la nascita del Mirage, il casinò allora più grande del mondo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

