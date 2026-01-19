A2A Life Ventures rappresenta il primo modello societario italiano dedicato all’open innovation, nato per accelerare l’innovazione e consolidare la presenza di A2A nel panorama europeo. Questa iniziativa integra in modo sinergico diverse strategie innovative, rafforzando il ruolo del gruppo come attore di riferimento nel settore. Con un approccio strutturato e condiviso, A2A mira a promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per rispondere alle sfide del futuro.

Con l’obiettivo di accelerare sulla frontiera dell’ innovazione e rafforzare la propria posizione come attore di primo piano nel panorama nazionale ed europeo, A2A ha lanciato A2A Life Ventures, la prima società in Italia creata da una corporate per integrare in modo sinergico tutte le leve di open innovation. Una vera e propria fabbrica dell’innovazione nata per sviluppare e testare soluzioni concrete digitali, fisiche e basate sull’intelligenza artificiale con benefici concreti per il Gruppo, i territori e la società. 30 soluzioni entro il 2035 per accelerare la transizione ecologica. La società si basa su otto linee di valore che operano in sinergia, componendo un sistema multilever che copre l’intero spettro dell’innovazione – dalla collaborazione con startup, università e partner tecnologici allo sviluppo di soluzioni digitali e di AI, fino alla creazione e valorizzazione di asset proprietari e al sostegno diretto delle iniziative. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - A2A Life Ventures, il primo modello societario integrato di open innovation

Violenza sulle donne, al Green Prater primo torneo di calcio a cinque all inclusive: i fondi raccolti andranno a Life&Life

Sabato 13 dicembre al Green Prater di Palermo si svolge il primo torneo di calcio a cinque all inclusive, organizzato dall'Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e Marco Sacchi. L'evento, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, raccoglierà fondi per il progetto Life&Life, promuovendo sensibilizzazione e solidarietà attraverso una giornata di sport e impegno sociale.

Leggi anche: San Filippo del Mela, A2A Life Company: “Occupazione garantita nonostante la transizione energetica”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

A2a lancia A2a Life Ventures, veicolo societario per integrare leve open innovation - A2a lancia A2a Life Ventures, il primo veicolo societario in Italia creato da una corporate per integrare tutte le leve dell’open innovation. adnkronos.com

A2A Life Ventures, nasce il primo modello societario integrato di open innovation

Ralph Ventures - facebook.com facebook