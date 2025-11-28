Gaffe in Un professore 3 | scritte sui muri finiscono in scena sui social scoppia il caso

Un professore 3 finisce al centro delle polemiche: nel quarto episodio, sullo sfondo di una scena appaiono scritte sui muri tra cui "Manuel bisessuale". Errore di produzione o scelta voluta?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il consigliere regionale ringrazia il professore per il lavoro svolto, poi invita il centrosinistra all'unità: «Il momento che viviamo ci richiama con forza alla necessità di una compattezza politica» - facebook.com Vai su Facebook

Gaffe in Un professore 3: scritte sui muri finiscono in scena, sui social scoppia il caso - Un professore 3 finisce al centro delle polemiche: nel quarto episodio, sullo sfondo di una scena appaiono scritte sui muri tra cui "Manuel bisessuale" ... Scrive fanpage.it

Un Professore 3, Alessandro Gassmann: «Devo tanto a Dante Balestra». Tra filosofia e verità scomode, cosa succede nei nuovi episodi - Con queste parole, lo sceneggiatore Sandro Petraglia riassume l’anima di "Un Professore 3", la nuova stagione della serie cult pronta a ... Come scrive leggo.it

Un Professore 3, Alessandro Gassmann: «Devo tanto a Dante Balestra». Tra filosofia e verità scomode, cosa succede nei nuovi episodi - E come se non bastasse, l'arrivo di vecchie conoscenze e volti nuovi porterà con sé un carico di segreti, rimpianti e problemi rimasti in sospeso troppo a lungo. Segnala leggo.it