Gaffe in Un professore 3 | scritte sui muri finiscono in scena sui social scoppia il caso

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un professore 3 finisce al centro delle polemiche: nel quarto episodio, sullo sfondo di una scena appaiono scritte sui muri tra cui "Manuel bisessuale". Errore di produzione o scelta voluta?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

