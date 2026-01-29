Il Grande Fratello tornerà su Canale 5 alla conduzione ci sarà Ilary Blasi

Questa settimana è stato annunciato il ritorno del Grande Fratello su Canale 5. Lo show tornerà a metà marzo, con Ilary Blasi di nuovo alla guida del programma. I fan possono aspettarsi un’edizione ricca di sorprese e tensioni, come succede sempre nel reality.

Mediaset annuncia ufficialmente che il Grande Fratello Vip torna con una formula rivista e con Ilary Blasi come conduttrice.

Canale 5 si prepara a rinnovare il Grande Fratello Vip, puntando su una coppia di conduttrici di esperienza come Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli.

BOMBA MEDIASET: TORNA IL GF VIP ILARY BLASI PRONTA AL COMANDO! #ilaryblasi #grandefratellovip

Argomenti discussi: Grande Fratello Vip torna in onda? Ecco quando inizierà e chi lo condurrà; Grande Fratello Vip 2026 si farà: Pier Silvio sfida Corona e punta su Ilary Blasi; Grande Fratello VIP: l'ultima news è su quando riaprirà la porta rossa; Grande Fratello Vip, svelata la data di inizio e Selvaggia Lucarelli verso il sì: la reazione (inattesa) di Milly Carlucci.

«Il Grande Fratello Vip si farà»: nonostante le recenti polemiche e le accuse di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo, l’amministratore delegato di Mediaset ha confermato senza esitazioni che la prossima edizione del reality andrà avanti. A quanto pare, il p - facebook.com facebook

