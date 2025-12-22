Fabrizio Corona indagato per revenge porn | sotto esame le immagini intime di Alfonso Signorini mostrate a Falsissimo

Corona ha fatto sapere che nonostante il sequestro la sua inchiesta va avanti. La seconda puntata di Falsissimo dedicata al «sistema Signorini» è stata «girata di nuovo» e sarà trasmessa stasera: «Vi racconteremo una storia ancora più forte e vergognosa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

