La vigilia di Sinner e Djokovic | allenamenti blindati una scelta indoor e tanta privacy

Nella vigilia del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, entrambi i campioni si sono allenati in modo molto riservato. Sinner ha scelto di allenarsi in palestra, lontano dagli occhi del pubblico, mentre Djokovic ha preferito un allenamento indoor, in modo da mantenere la privacy e concentrarsi al massimo. La tensione cresce man mano che si avvicina il momento della sfida.

Giornata di vigilia per Jannik Sinner e Novak Djokovic, che venerdì 30 gennaio (non prima delle ore 09.30 italiane) si affronteranno nella semifinale degli Australian Open 2026. Il numero 2 del mondo si presenterà all'appuntamento dopo aver travolto lo statunitense Ben Shelton, mentre il 24 volte Campione Slam ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti a causa di un problema fisico quando il toscano conduceva per 2-0. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante ed equilibrato sul cemento di Melbourne, a due anni di distanza da un'altra semifinale in terra oceanica, vinta dal fuoriclasse altoatesino che poi alzò al cielo il trofeo.

