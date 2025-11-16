Jannik Sinner allunga la striscia di vittorie indoor | adesso Djokovic e Federer sono davvero a tiro

Jannik Sinner ha concluso nella maniera che sognava la stagione 2025. Il tennista italiano ha sconfitto nell’ atto conclusivo delle ATP Finals 2025, all’Inalpi Arena di Torino, lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) col punteggio di 7-6 (4) 7-5 e per il secondo consecutivo ha completato il percorso nel Master di fine anno, non concedendo alcun set ai rivali. Un qualcosa riuscito nel 1985 e nel 1986 a Ivan Lendl. Grazie a questo successo, Sinner ha portato a sei i titoli ATP in questo 2025 e 24 i tornei in vinti in carriera (6 ATP 250, 7 ATP 500, 5 ATP 1.000, 2 Finali ATP, 4 Slam) con 33 finali disputate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner allunga la striscia di vittorie indoor: adesso Djokovic e Federer sono davvero a tiro

