La storia di Antonio Ceccarini vale un libro Sala dei Notari gremita per la presentazione

La presentazione della vita di Antonio Ceccarini ha richiamato una sala dei Notari gremita, testimoniando l'impatto duraturo della sua figura. A oltre dieci anni dalla scomparsa, il suo percorso e le sue imprese continuano a suscitare interesse e ammirazione, confermando il suo ruolo importante nella storia locale.

Antonio Ceccarini continua a percorrere a gran velocità la sua fascia, anche a poco più di dieci anni dalla sua scomparsa.Che il terzino del Perugia dei Miracoli abbia lasciato un segno indelebile in quella squadra imbattibile (il suo gol nei minuti finali contro l'Inter determinò il 2-2 finale. Perugiatoday.it Tigre, la storia romantica di un terzino: la presentazione del libro su Antonio Ceccarini alla Sala dei Notari - È tutto pronto per la presentazione del libro TIGRE, storia romantica di un terzino, in programma sabato 13 dicembre dalle ore 11. corrieredellumbria.it

Il libro sul “Tigre” Antonio Ceccarini riempie la Sala dei Notari - Il saper essere normale a dispetto della straordinarietà. umbria24.it

