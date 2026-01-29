La Stella dei Sotterranei | il nuovo libro game gratuito per i lettori de L’Ortica

Sotto Arezzo, un nuovo libro game gratuito invita i lettori a scoprire un mondo di mistero e orrore cosmico. Scritto da Marco Grosso, il gioco si svolge tra le strade della città e i suoi sotterranei, portando i partecipanti a vivere un’esperienza intensa e coinvolgente. Non si tratta solo di leggere, ma di immergersi in un’avventura che mette alla prova intuizione e coraggio.

Sotto Arezzo, l'ignoto ti aspetta Un libro game di mistero e orrore cosmico ambientato ad Arezzo di Marco Grosso Non è solo una storia. È una scelta. Completamente gratuito · Nessuna registrazione · Gioca subito COS'È UN LIBRO GAME Dimentica la lettura passiva. In un libro game sei tu il protagonista. Al termine di ogni scena dovrai compiere una scelta. Ogni decisione apre strade diverse, svela segreti nascosti e conduce verso destini opposti. Otto finali ti attendono. Alcuni luminosi. Altri. meno fortunati. Le tue scelte determinano chi diventerai. LA TRAMA Arezzo, giorni nostri. Enrico Sovana ha trentaquattro anni, un lavoro tranquillo, una vita ordinaria.

