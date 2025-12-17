Con il ricorso contro la Puglia sul salario minimo il governo Meloni ha tentato ancora di attaccare i lavoratori
Il governo Meloni ha presentato un ricorso contro la legge regionale della Puglia sul salario minimo, accusando la normativa di violare competenze statali. Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso, respingendo le pretese dell’esecutivo e rafforzando l’autonomia della regione in materia di tutela dei lavoratori.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso della presidente del Consiglio, con cui l'esecutivo accusava la legge regionale pugliese di istituire il salario minimo legale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
