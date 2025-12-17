Con il ricorso contro la Puglia sul salario minimo il governo Meloni ha tentato ancora di attaccare i lavoratori

Il governo Meloni ha presentato un ricorso contro la legge regionale della Puglia sul salario minimo, accusando la normativa di violare competenze statali. Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso, respingendo le pretese dell’esecutivo e rafforzando l’autonomia della regione in materia di tutela dei lavoratori.

La Puglia avrà una specie di salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici - Era stato approvato più di un anno fa, ma il governo aveva fatto ricorso alla Corte Costituzionale, che ora gli ha dato torto ... ilpost.it

Schiaffo della Consulta al governo Meloni, i giudici bocciano il ricorso contro la legge della Regione Puglia che introduce il salario minimo negli appalti pubblici Leggi l'articolo - https://www.unita.it/2025/12/16/salario-minimo-puglia-consulta-boccia-ricorso-gov - facebook.com facebook

Respinto dalla Corte costituzionale il ricorso del governo che aveva impugnato la legge della Regione Puglia sul salario minimo di 9 euro all'ora per le aziende che partecipano alle gare per appalti pubblici x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.