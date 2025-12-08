La migliore destinazione natalizia del mondo è Londra | in top 10 una città italiana
Secondo un nuovo studio è Londra la capitale del Natale data l'ampia varietà di attività ed eventi che offre. In classifica una sola italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Nel 2025 il nomadismo digitale si conferma una tendenza globale in crescita, simbolo di libertà e flessibilità lavorativa. La Spagna emerge come la destinazione migliore al mondo per chi sceglie di vivere e lavorare da remoto. Ecco perché - facebook.com Vai su Facebook
La migliore destinazione natalizia del mondo è Londra: in top 10 una città italiana - Secondo un nuovo studio è Londra la capitale del Natale data l’ampia varietà di attività ed eventi che offre. Lo riporta fanpage.it