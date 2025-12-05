Una sola amichevole poi due carriere a scacchiera | la prima volta di Conte e Spalletti

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli allenatori di Napoli e Juventus non si sono mai sfidati prima nella carriera da tecnici, se non per un test estivo. Domenica al Maradona l'incrocio sarà speciale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

una sola amichevole poi due carriere a scacchiera la prima volta di conte e spalletti

© Gazzetta.it - Una sola amichevole, poi due carriere a "scacchiera": la prima volta di Conte e Spalletti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Sola Amichevole Due Carriere