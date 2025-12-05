Una sola amichevole poi due carriere a scacchiera | la prima volta di Conte e Spalletti
Gli allenatori di Napoli e Juventus non si sono mai sfidati prima nella carriera da tecnici, se non per un test estivo. Domenica al Maradona l'incrocio sarà speciale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
