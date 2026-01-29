La Gioeubia bustocca tra mele in gabbia e pane misto

A Busto Arsizio, la Gioeubia è un appuntamento che i residenti seguono con passione. Non si tratta di una festa ufficiale, ma di un evento che fa parte della tradizione e dell’identità della città. La gente si riunisce tra le bancarelle, tra mele in gabbia e pane misto, vivendo un momento di radicata appartenenza.

A Busto Arsizio la Gioeubia non è una festa da calendario, ma un appuntamento che fa parte della identità autentica della città. Arriva puntuale l'ultimo giovedì di gennaio e porta con sé un rito antico, che qui si continua a praticare non per nostalgia, ma per una sorta di necessità simbolica. È il momento in cui si chiude l'inverno, si fa spazio al tempo che viene e ci si riconosce, ancora una volta, come comunità. Il cuore della Gioeubia è il falò. La vecchia, il fantoccio, l'inverno personificato vengono bruciati davanti agli occhi di tutti. Serve a lasciare andare ciò che è stanco, consumato, non più utile.

