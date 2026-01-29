La culla dei lumi e il buono stato di salute dell’impresa criminale

La lotta al traffico di droga in Europa si fa sempre più complicata. Secondo un rapporto dell’Agenzia francese anti-narcotici, le reti criminali italiane continuano a operare con grande efficacia. Le indagini mostrano che l’organizzazione mantiene un buon stato di salute, anche in un momento di crescente attenzione internazionale. In Italia, le forze dell’ordine cercano di contrastare le attività illecite, ma i traffici sembrano resistenti e ben strutturati. La situazione resta preoccupante e richiede interventi più decisi.

Aumentare i controlli nell'aeroporto parigino, però, non significa necessariamente contrastare efficacemente l'ingresso di sostanze. Inoltre, appaiono in crescita nuove tendenze in termini di modalità di scambio (denarodroghe) come l'utilizzo di affitti brevi di appartamenti e di Airbnb, cassette di sicurezza, alleanze con il tessuto "sano" della società, offrendo in cambio di silenzio, servizi e sostegno fruibili da interi quartieri.

L’Italia si trova a fare i conti con le conseguenze di un traffico di droga che non si arresta.

