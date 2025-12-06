Risultati Ligue 1 il Lille batte Marsiglia e lo aggancia in zona Champions! Per la squadra di De Zerbi mancato il momentaneo sorpasso in vetta Ko anche il Monaco in casa del Brest

Calcionews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ligue 1, Lille che vince in casa del Marsiglia e si prende il 4° posto. La squadra di De Zerbi fallisce la chance per andare momenteamente in vetta Il Lille ha conquistato una vittoria meritata contro l’Olympique Marsiglia nel secondo anticipo della Ligue 1 di venerdì. Allo Stade Pierre-Mauroy, i padroni di casa partono subito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

risultati ligue 1 il lille batte marsiglia e lo aggancia in zona champions per la squadra di de zerbi mancato il momentaneo sorpasso in vetta ko anche il monaco in casa del brest

© Calcionews24.com - Risultati Ligue 1, il Lille batte Marsiglia e lo aggancia in zona Champions! Per la squadra di De Zerbi mancato il momentaneo sorpasso in vetta. Ko anche il Monaco in casa del Brest

Scopri altri approfondimenti

risultati ligue 1 lilleLigue 1, il Lille batte e aggancia il Marsiglia in classifica: De Zerbi fallisce l'approdo in vetta - Lille batte Olympique Marsiglia nel secondo anticipo di questo venerdì di Ligue 1. Si legge su tuttomercatoweb.com

risultati ligue 1 lilleLigue 1, il Lens aggancia De Zerbi, il Lille insegue a -2: la classifica e i risultati - Terminano altre tre gare dell'undicesima giornata di Ligue 1 francese. tuttomercatoweb.com scrive

risultati ligue 1 lilleLigue 1, il Lione strapazza il Nantes. Tre punti in dieci per il Lille - 0 il Nantes, rimasto in inferiorità numerica nel primo tempo per il rosso ricevuto da Mwanga. Si legge su msn.com

Ligue 1, vincono Lille e Nizza. Che caos a Nantes - Va in archivio con le ultime quattro partite la 12ª giornata di una Ligue 1 fin qui dominata dal Psg (vittorioso per 3- Come scrive corrieredellosport.it

Ligue 1: Le prime tre non si fermano, Rennes batte Monaco e sbarca in zona Europa - Marsiglia e Lens vincono i loro rispettivi big match e restano in scia del Psg; Renne demolisce il Monaco e si inserisce nella lotta per l'Europa ... Da msn.com

Ligue 1: Lille-Sochaux 3-3, non basta una doppietta di Kalou, gli ospiti rimontano tre gol in 8' - 3 nell'anticipo del venerdì della 34esima giornata della Ligue 1 francese. Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Risultati Ligue 1 Lille