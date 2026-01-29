Koopmeiners stecca anche Monaco Juve alibi finiti I giornali | Trasparente più passaggi all’indietro che imbucate

Koopmeiners non brilla più e anche contro il Monaco la sua prestazione delude. La Juventus cerca risposte, ma il centrocampista olandese fatica a incidere come in passato. I giornali lo definiscono “trasparente” e parlano di troppi passaggi all’indietro, poco pericolosi per la difesa avversaria. I tifosi cominciano a chiedersi se sia arrivato il momento di cambiare marcia.

Koopmeiners stecca anche Monaco Juve, alibi finiti. I giornali: «Trasparente». Altra prestazione avulsa dell'olandese. Tra le 'seconde linee' che hanno deluso nel Principato figura sicuramente Teun Koopmeiners. L'olandese è stato aspramente criticato dai quotidiani, stamani, per la prestazione profusa in Monaco Juve. TUTTOSPORT 5 – L'accanimento nei suoi confronti tutto è fuorché un esercizio di stile. L'olandese cicca l'ennesima gara in mediana: quando servito spreca miriadi di secondi nel decidere come smistare il pallone, so?ocando la manovra bianconera. GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Eredita la regia da Locatelli, ma fatica a dare ritmo alla manovra: più passaggi all'indietro che imbucate.

