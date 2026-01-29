Koopmeiners stecca anche Monaco Juve alibi finiti I giornali | Trasparente più passaggi all’indietro che imbucate
Koopmeiners non brilla più e anche contro il Monaco la sua prestazione delude. La Juventus cerca risposte, ma il centrocampista olandese fatica a incidere come in passato. I giornali lo definiscono “trasparente” e parlano di troppi passaggi all’indietro, poco pericolosi per la difesa avversaria. I tifosi cominciano a chiedersi se sia arrivato il momento di cambiare marcia.
Koopmeiners stecca anche Monaco Juve, alibi finiti. I giornali: «Trasparente». Altra prestazione avulsa dell’olandese. Tra le ‘seconde linee’ che hanno deluso nel Principato figura sicuramente Teun Koopmeiners. L’olandese è stato aspramente criticato dai quotidiani, stamani, per la prestazione profusa in Monaco Juve. TUTTOSPORT 5 – L’accanimento nei suoi confronti tutto è fuorché un esercizio di stile. L’olandese cicca l’ennesima gara in mediana: quando servito spreca miriadi di secondi nel decidere come smistare il pallone, so?ocando la manovra bianconera. GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Eredita la regia da Locatelli, ma fatica a dare ritmo alla manovra: più passaggi all’indietro che imbucate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Koopmeiners Juve
Azzurri, gli alibi sono finiti. Anche perché se falliamo ci sarà la solita soluzione all'italiana...
Koopmeiners Juve, il centrocampista svela il suo futuro: le parole prima di Monaco Juve non lasciano dubbi
Koopmeiners ha confermato il suo impegno con la Juventus, chiarendo di non voler lasciare i bianconeri a gennaio.
Ultime notizie su Koopmeiners Juve
Argomenti discussi: I Top&Flop di Monaco-Juventus; Monaco-Juventus 0-0, le PAGELLE: tante delusioni, 'stecca' anche Yildiz. Ci prova solo Thuram.
Monaco-Juventus: le formazioni ufficiali. Koopmeiners, David, Openda, le scelte di SpallettiLa Juventus chiude la prima fase di Champions League col Monaco. Turnover Spalletti: dentro Koopmeiners, chi gioca in attacco, ecco le formazioni ufficiali. sport.virgilio.it
Monaco-Juventus, le pagelle dei bianconeri: partita per tutti sottotono, soprattutto per Openda e KoopmeinersPERIN 6.5: Brivido inziale che spaventa tutti i tifosi bianconeri. L'errore poteva costare caro. Ma si riscatta alla grande, blindando la sua porta e fermando le varie minacce che arrivano ... tuttojuve.com
MONACO-JUVE, TERMINA A RETI INVIOLATE Termina a reti inviolatea gara tra Monaco e Juve. Annullata una rete ai padroni di casa al al 14': Vanderson lancia in profondità verso Balogun. Quest'ultimo spinge Kalulu e segna. Gol annullato per fallo Juv - facebook.com facebook
Rosa corta, cuore forte: la Juve avanza e si ricorda che servono altri campioni Il commento del direttore Guido Vaciago dopo Monaco-Juve #Tuttosport #Monaco #Juventus #ChampionsLeague x.com
