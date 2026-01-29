Kate si infuria per il principe Andrea. La duchessa crede che abbia messo spie a palazzo per spiarla e non nasconde la rabbia. La sua reazione è forte, come se avesse ricevuto uno schiaffo in faccia. Nel frattempo, l’ex principe cerca una nuova moglie, mentre si dice che il fratello del re voglia una compagna, anche se la sua solitudine resta un problema aperto.

L’ex principe Andrea cerca moglie. Il fratello del re non ama la solitudine e, secondo voci sempre più insistenti, starebbe cercando una nuova compagna attraverso i canali che gli sono rimasti aperti nell’alta società britannica. La storia con Sarah Ferguson è giunta al capolinea dopo lo sfratto che entrambi hanno ricevuto dal Royal Lodge nel quale hanno convissuto per anni, anche dopo aver divorziato. La famiglia reale aveva sempre sperato che la presenza della ex moglie potesse arginare le derive del fratello del futuro re, ma così non è andata e anche Fergie è finita nel tritacarne mediatico attivato dalla stretta relazione della coppia con il pedofilo americano Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Kate è furibonda, è convinta che il principe Andrea abbia messo delle spie a palazzo per carpire i segreti. La sua rabbia va oltre, per lei questo è come uno schiaffo in faccia”: il retroscena

L'ex principe Andrea avrebbe delle presunte spie nel Palazzo reale, secondo alcune fonti.

