‘Spie’ di Andrea nel Palazzo reale Kate e Carlo furiosi

L'ex principe Andrea avrebbe delle presunte spie nel Palazzo reale, secondo alcune fonti. Kate Middleton si dice molto preoccupata per questa situazione, che rischia di creare tensioni all’interno della famiglia reale. La notizia sta facendo discutere in tutta Londra, mentre i dettagli restano ancora poco chiari.

(Adnkronos) – L'ex principe Andrea avrebbe delle ''spie'' all'interno del Palazzo reale, con grande preoccupazione di Kate Middleton. Mentre quello che teme re Carlo è un ritorno dell'''arrogante'' fratello nella vita pubblica, dato che Andrea avrebbe manifestato la volontà di trovare una nuova partner. E lo stesso desiderio sarebbe stato espresso dell'ex moglie Sarah. E'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

