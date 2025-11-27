Ucraina Kallas | Putin non può raggiungere obiettivi sul campo di battaglia
L'Alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha tenuto una conferenza stampa dopo la videochiamata con i ministri degli Esteri dell'Ue, in cui ha dichiarato che "Putin non può raggiungere gli obiettivi sul campo di battaglia, quindi cercherà di negoziare per arrivarci". "Tutti accolgono con favore l'impegno degli Stati Uniti per la pace. Vogliamo tutti che questa guerra finisca. Ma anche il modo in cui finirà è importante. Dobbiamo tenere presente che c'è un aggressore e una vittima", ha affermato Kallas alla stampa. "Un cessate il fuoco immediato e incondizionato deve essere il primo passo per porre fine alla guerra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
